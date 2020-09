Stasbestuur kiest voor nieuw muziekcentrum in Stationsgebied

nieuws

Een nieuw muziekcentrum aan de zuidkant van het Hoofdstation - Impressie: Team 4 Architecten

Het gemeentebestuur heeft een voorkeur voor het Stationsgebied Zuid als locatie voor een nieuw muziekcentrum, als vervanger van De Oosterpoort. Dat zegt wethouder Paul de Rook.

Het college beschouwt de verkenning naar een nieuw muziekcentrum nu als als afgerond. Het Stationsgebied Zuid krijgt de voorkeur boven een locatie aan de Vrydemalaan in het Ebbingekwartier. Het nieuwe centrum is nodig omdat De Oozterpoort verouderd is.

Beide locaties zijn geschikt, stelt het gemeentebestuur, maar het Stationsgebied biedt de beste kansen. Het is optimaal bereikbaar (bus, auto en trein) en dient als aanjager voor de levendigheid en gebiedsontwikkeling. Ook kan een nieuw muziekcentrum daar samen met het Groninger Museum uitgroeien tot hét visitekaartje van cultuurstad Groningen.

Het college stelt voor, het project te starten en opdracht te geven tot het opstellen van een kadernota, met daarin zo concreet mogelijk de kaders, aanpak en risico’s. De stichtingskosten (inclusief inrichting) van het nieuw muziekcentrum worden nu geraamd ongeveer 221 miljoen euro. Dat is het prijspeil van 2030, het jaar waarin het centrum klaar moet zijn. Het centrum krijgt drie concertzalen, waarvan de grootste drieduizend bezoekers moet kunnen herbergen/