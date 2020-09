Stadspartij: ‘Betaald parkeren uitbreiden mag alleen bij aantoonbaar draagvlak’

nieuws

De gemeenteraadsfractie Stadspartij is verbaasd over de plannen om het hele ringweggebied (alle wijken rond en nabij het centrum) van de stad Groningen op korte termijn tot betaald parkeergebied te verklaren.

Het nieuwe parkeerbeleid dat de gemeente wil gaan invoeren, is volgens de Stadspartij in strijd met de nog maar 2 jaar oude parkeervisie van de gemeente Groningen, die geldig is tussen 2018-2025. “De parkeervisie stelt heel duidelijk: Eerst maken wij gebiedsplannen. Uitvoering kan plaatsvinden op straatniveau wanneer de straat/buurt daarom vraagt”, zo stelt raadslid René Stayen. “Van participatie met buurtbewoners is dus geen sprake meer. Wellicht heeft de arme gemeente Groningen meer geld nodig? ”

De Stadspartij is van mening dat betaald parkeren alleen doorgang kan vinden bij aantoonbaar draagvlak bij bewoners. Stayen: “Met al deze maatregelen wordt de stad in de toekomst alleen toegankelijk voor rijke mensen en is participatie van bewoners een farce.”