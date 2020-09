Stadspark voorzitter stapt op: “We praten niet over ballen of doelnetten, maar over mensen”

sport

Foto: Andor Heij. SC Stadspark en Gasunie

Jan Boonstra is opgestapt als voorzitter van SC Stadspark. Boonstra wilde het sportpark sluiten vanwege corona, maar de rest van het bestuur ging daar niet in mee.

Een kantinemedewerker en enkele spelers van drie elftallen van SC Stadspark zijn met iemand in aanraking geweest die corona heeft. Zij zijn in quarantaine gegaan. Volgens de geldende normen van de veiligheidsregio is dat voorlopig voldoende, maar niet voor Boonstra.

“We praten niet over ballen of doelnetten, maar over mensen”, zegt Boonstra. “Het is niet mijn taak om mensen in gevaar te brengen. Dan heb ik het niet alleen over oudere mensen die hier rondlopen, maar ook over vijftigers die andere ziektes gehad hebben of nog hebben. Je weet hoe zwaar het voor hen is om van corona te genezen”.

Volgens Boonstra hikt de rest van het bestuur ook aan tegen de hoge boetes die dreigen: “Van de KNVB krijg je dan een boete van 300 euro per wedstrijd. Je mag pas wedstrijden schrappen als er een bewezen coronageval is”. Boonstra verwacht dat na dit weekeinde “de hel los breekt” bij de voetbalclubs, omdat er veel mensen bij elkaar komen.

Boonstra is al jarenlang voorzitter van SC Stadspark en daarvoor van De Vogels. De Vogels en Gronitas fuseerden tot SC Stadspark. Het valt Boonstra daarom zwaar om te stoppen: “Als dit allemaal over gewaaid is ga ik wel weer wat doen. Het is toch je club. We hebben als bestuur ook geen ruzie gehad. We zijn met respect uit elkaar gegaan”.