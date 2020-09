Stadjer krijgt voorwaardelijke geldboete en rijontzegging voor betrokkenheid bij ongeluk A7

nieuws

Een 21-jarige man uit Groningen is donderdag door de kantonrechter in Leeuwarden veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 500 euro en een voorwaardelijke rijontzegging. Dat meldt Waldnet donderdagmiddag. Hij was de bestuurder van de personenauto die in december 2018 betrokken was bij een ernstig verkeersongeval op de A7 bij Drachtstercompagnie.

De Stadjer was, op de bewuste avond, met drie collega’s van de McDonald’s aan het Sontplein onderweg naar Leeuwarden voor een feestje. De drukte en het rumoer in de auto zorgden ervoor dat de bestuurder niet oplette, waarna hij achterop een vrachtwagen reed. Bij het ongeluk raakte één van de inzittenden ernstig gewond.

De bestuurder gaf in de rechtbank aan zich bijzonder schuldig te voelen voor het ongeluk, omdat hij vindt dat hij beter had moeten opletten. De andere inzittenden van de auto vinden juist dat de bestuurder geen straf verdient, omdat zij de onrust in de auto veroorzaakten.