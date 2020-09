Staatssecretaris: ‘Friesenbrücke is in 2024 klaar, Wunderline ligt er in 2030’

nieuws

Foto: Deutsche Bahn

Volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven is de kapotte Friesenbrücke bij Weener in 2024 hersteld. Dat meldt de staatssecretaris als antwoord op vragen van D66-kamerlid Rutger Schones over de lange duur van het Wunderline-project. Volgens de staatssecretaris ligt ook dit project op schema en is het klaar in 2030.

“De benodigde werkzaamheden voor het project Groningen-Bremen liggen op schema”, zo stelt de staatssecretaris. “Momenteel loopt het project volgens planning en is er geen sprake van een andere realisatietermijn. Dit is recent nog bevestigd door de provincie Groningen, de Nederlandse opdrachtgever van het project.”

“Aan Nederlandse zijde zal dit jaar de sneltrein Groningen-Winschoten in dienst worden gesteld”, gaat Van Veldhoven verder. ProRail werkt parallel aan de (voorbereiding van) de versnelling van de trajecten Hoogezand-Zuidbroek (gereed eind 2021) en Bad Nieuweschans-grens (gereed 2023) en de spoorverdubbeling Scheemda-Winschoten (gereed eind 2024). DB Netze werkt momenteel aan de voorbereidingen voor de aanpassingen op het Duitse traject en parallel aan die voor het herstel van de Friesenbrücke, realisatie daarvan zal starten in 2023 en gereed zijn in 2024.”