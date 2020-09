Sportwinkel binnenstad gooide deuren op slot tijdens winkeldiefstal

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een sportwinkel aan de Vismarkt gooide afgelopen zaterdag alle deuren op slot terwijl er in de zaak winkeldieven en klanten aanwezig waren. Het sluiten van de deuren zorgt voor de nodige vraagtekens omdat een kat in het nauw rare sprongen kan maken. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden woensdag.

Uit een reconstructie blijkt dat de drie winkeldieven, die 15, 16 en 17 jaar oud zijn en uit de gemeente Smallingerland afkomstig zijn, al enige tijd in de gaten werden gehouden. Ze werden achtervolgd door beveiligers tot in de sportwinkel aan de Vismarkt. Daar wordt geprobeerd de tieners aan te houden, wat niet zonder slag of stoot gaat en ze verzetten zich daarbij al vechtend. Ondertussen gaan de deuren van de winkel op slot. Onder de aanwezige klanten breekt paniek uit. Niemand weet of de dieven gewapend zijn en velen zoeken een veilig heenkomen op hoger gelegen verdiepingen.

Na een aantal minuten arriveert de politie die de tieners arresteert en overbrengt naar het politiebureau. De sportwinkel laat in een schriftelijke reactie aan het Dagblad weten dat er adequaat gehandeld is. Het sluiten van de winkel gebeurde op advies van het beveiligingspersoneel. Medewerkers van de winkel zouden klanten geholpen hebben naar buiten te gaan of een hogere verdieping op te zoeken voor hun eigen veiligheid. De gebeurtenissen zullen de komende tijd geëvalueerd worden.

Deel dit artikel: