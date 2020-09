‘Sportkantines in het weekend om 16.00 uur dicht’

nieuws

Sportkantines zouden op weekenddagen om 16.00 uur moeten sluiten. Dat is het voorstel van de voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat melden politieke bronnen aan RTL Nieuws.

Omdat het aantal besmettingen de afgelopen weken fors toeneemt wordt er nagedacht over aanvullende maatregelen. In Groningen zijn zondag om 18.00 uur al strengere regels ingegaan voor de horeca en voor bijeenkomsten waar vanaf nu niet meer dan vijftig personen aanwezig mogen zijn. Deze regels gelden ook in 13 andere Veiligheidsregio’s waar het predicaat ‘zorgelijk’ geldt. Maandagavond worden er door de voorzitters van de veiligheidsregio’s mogelijke nieuwe maatregelen besproken.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, heeft te kennen gegeven dat wat hem betreft sportkantines in de weekenden eerder moeten sluiten. De overweging daarbij is dat sportkantines veelal beheerd worden door vrijwilligers. Zij zouden niet getraind zijn om bezoekers aan te spreken op hun gedrag. Het is onbekend of de maatregel voor het hele land of alleen voor ‘zorgelijke’ regio’s moet gaan gelden.