Spits Jørgen Strand Larsen tekent voor vier jaar bij FC Groningen

Foto FCGroningen.nl Jorgen Strand Larsen

De Noorse spits Jørgen Strand Larsen heeft voor vier jaar getekend bij FC Groningen met een optie voor nog een jaar. De 20-jarige Larsen komt over van Sarpsborg 08 FF.

De nieuwe aanwinst scoorde tweemaal in de Noorse competitie, die nu zestien duels onderweg is. Hij speelde dinsdag nog als spits bij het duel tussen Noorwegen-21 en Nederland-21. Jong Oranje won dat duel met 2-0. Larsen reisde daarna naar Groningen om zijn transfer af te ronden. Hij sluit direct aan bij de selectie van FC Groningen.

FC Groningen was al een tijd op zoek naar een spits. Ondanks dat hij in Noorwegen nog niet veel heeft gescoord dit seizoen is technisch directeur Mark-Jan Fledderus optimistisch: “Hij heeft uitstekende voorwaarden; fysiek sterk, groot, behoorlijk snel en een goede techniek. Jørgen zal zich moeten aanpassen en misschien tijd nodig hebben om zich verder te ontwikkelen, daarbij zullen wij hem moeten helpen. Voor ons staat één ding wel vast: deze jongen heeft de kwaliteiten om een hele goede spits te worden en misschien gaat dat snel en misschien heeft hij net wat meer tijd nodig.”