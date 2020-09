Speciale goocheltruc van Victor Mids voor Groningse BSO-kinderen

Op de BSO-locaties van Kids First in Groningen is deze week de ‘brainsweek’. Door middel van o.a. goocheltrucs, rebussen, puzzels en uitdagende opdrachten gaan kinderen bezig met hersenoefenignen. Victor Mids opent het thema met een korte film, speciaal gemaakt voor de kinderen van Kids First.

Speciaal voor Kids First heeft Victor een truc ontwikkeld die de kinderen tijdens de brainsweek moeten proberen te ontmaskeren en uit te voeren. Aan het einde van de week geeft Victor het verlossende antwoord.

De kinderen van Kids First kunnen de geoefende trucs filmen en op social media plaatsen onder vermelding van #KidsFirstKinderopvang en #VictorMids.