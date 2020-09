Speciale ambulance voor verwarde personen rijdt vanaf donderdag door Groningen

nieuws

Foto: Ambulancezorg Groningen via Twitter (@AmbulancezorgGR)

Vanaf aanstaande donderdag gaan Lentis en Ambulancezorg Groningen een jaar lang experimenteren met de zogenaamde ‘psycholance’. Deze speciaal ingerichte ambulance moet het vervoer van verwarde personen (deels) over gaan nemen van de politie.

De psycholance is een prikkelarme ambulance. Deze zal een jaar lang, zeven dagen per week van 10.00 tot 22.00 uur , door de provincie Groningen rijden. De psycholance wordt bemenst door een huisartsenchauffeur en een GGZ-verpleegkundige die meerjarige ervaring heeft op de crisisdienst bij Lentis. Ze doen dit werk naast hun reguliere werk. De Meldkamer Noord-Nederland gaat de ambulance aansturen.

Doel van de pilot is het passend en humaan vervoeren van personen met verward gedrag. Zo krijgen ze snel de juiste zorg. Na de pilot wordt geëvalueerd of de psycholance in Groningen van toegevoegde waarde is.

