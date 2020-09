SP wil onderzoek naar behoud huidige Oosterpoort

nieuws

foto: Bob de Vries

De gemeenteraadsfractie van de SP wil dat het gemeentebestuur alsnog onderzoek gaat doen naar de mogelijkheid om De Oosterpoort, met de nodige aanpassingen, op de huidige plaats voor een langere periode te behouden. De SP heeft daar maandagochtend vragen toe ingediend bij het gemeentebestuur.

De SP is er niet blij mee dat de plannen voor een nieuw muziekcentrum in sneltreinvaart door lijken te denderen. De huidige plannen onverstandig en financieel niet goed onderbouwd, zo stelt de fractie. “Voor de coronacrisis was de bouw van zo’n pophal al een gok”, aldus raadslid Lucy Wobma. “ Zo’n hal moet gevuld worden en de wereldwijde competitie om bands is enorm. De multinational Live Nation heeft een monopoliepositie en die zet hun bands liever in hun eigen zalen in Amsterdam neer.”

Grotere acts met meer bezoekers kunnen volgens de SP prima in MartiniPlaza worden ondergebracht, zo stelt Wobma: “Daarnaast is de de financiële positie van de gemeente door corona nog slechter geworden dan die al was en is nog helemaal niet duidelijk hoe zich dat verder gaat ontwikkelen.”

Recentelijk presenteerde de gemeente plannen om de huidige Oosterpoort aan de Trompsingel te vervangen door een nieuwe poptempel. Het voormalige rangeerterrein ten zuiden van het Hoofdstation en de Vrydemalaan zijn de meeste waarschijnlijke locaties voor de bouw van de vervanger van de Oosterpoort.