SP presenteert 969 redenen van inwoners tegen Diftar

nieuws

Foto Gemeente Groningen

De SP presenteert woensdag een boekwerk van 103 pagina’s met 969 redenen van Groningers om tegen Diftar te zijn. De partij doet dit omdat de gemeenteraad binnenkort een keuze maakt over een nieuw afvalbeleid.

Een van de varianten is Diftar, oftewel het betalen per aanbieding van afval. Een petitie van de SP tegen de invoering van Diftar is ruim duizend keer ondertekend.

Volgens SP-raadslid Daan Brandenbarg is duidelijk te zien dat veel inwoners van Groningen zich ernstig zorgen maken over Diftar. “Velen spreken hun angst uit over dumpingen en zwerfvuil, en zien problemen rond het scheiden van afval. Dat is makkelijk als je een tuin hebt, maar op een flatje veel minder. Bovendien vinden veel mensen dat supermarkten hun minder rommel moeten verkopen.”

Brandenbarg denkt dat de bezwaren de twijfelende partijen in de raad kan overtuigen. “Tel dat op bij alle wijk-, buurt- en belangenverenigingen die zich tegen Diftar hebben uitgesproken en het grote aantal brieven dat de raad heeft ontvangen. Dan is overduidelijk hoe groot het verzet in de gemeente is.”