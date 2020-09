SP: “Gezamenlijke aanpak nodig om Groningse horeca te helpen”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het gemeentebestuur moet in actie komen om een convenant te sluiten met de Groningse horeca. Dat is de oproep die de SP woensdagavond doet. Actie is volgens de fractie nodig omdat de problemen en zorgen in de horeca groot zijn.

Volgens de SP wordt de horeca hard getroffen door de coronacrisis waardoor men een verlies aan omzet heeft. De afgelopen periode heeft de partij gesprekken gevoerd met verschillende horeca-ondernemers en met nachtburgemeester Merlijn Poolman. Uit deze gesprekken is gebleken dat de ondernemers mee willen werken en daarbij ideeën willen aandragen. “De SP wil benadrukken dat de volksgezondheid voorop staat”, zegt raadslid Lucy Wobma. “Lokaal ziet de fractie echter ook ruimte om horeca-ondernemers meer te steunen.”

In het convenant moeten afspraken opgenomen worden over de avondklok voor de horeca in de binnenstad. Deze moet afgeschaft of in ieder geval verruimt worden. “Het instrument werkt moment onvoldoende en heeft ook negatieve gevolgen voor de omzet.” Daarnaast moeten verhuurders van panden waarvan de uitbater failliet dreigt te gaan overgaan op tijdelijke kwijtschelding van de huur. Ook moeten gemeentelijke lasten kwijtgescholden worden. Tot slot moeten burgemeester en horeca-ondernemers gezamenlijk optrekken met die in andere steden om op deze manier meer steun vanuit Den Haag te krijgen.

Het idee voor een convenant is samen met een aantal andere fracties inmiddels op de agenda van de raad gezet.