SP eist sancties voor Vindicat van burgemeester

Foto: Sebastiaan Scheffer

De gemeenteraadsfractie van de SP wil dat burgemeester Koen Schuiling sancties instelt voor studentenvereniging Vindicat. De vereniging kwam maandagavond in opspraak nadat er foto’s werden gepubliceerd van een vol dakterras op het verenigingsgebouw.

Maandagavond, terwijl premier Rutte strengere maatregelen tegen het coronavirus afkondigde, verschenen op stadsblog Sikkom foto’s van het dakterras van de vereniging. Een groep van rond de dertig leden zat dicht op elkaar te dineren.

“Nu het aantal besmettingen weer toeneemt, is het des te schadelijk wanneer een groep mensen zich van de geldende regels lijkt te onttrekken”, aldus fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Met dit gedrag riskeert Vindicat dat veel meer studenten en personeel van de universiteit besmet raken.” Naast de feesten in het clubgebouw zijn ook de huisfeestjes die de leden organiseren een doorn in het ook van Dijk: “Waar we stadions voor voetbalsupporters sluiten, cafés extra vroeg dicht moeten en sluiten wanneer zij de regels onvoldoende naleven, lijkt Vindicat onschendbaar in Groningen.”

“De tijd dat de burgemeester en gemeente Vindicat positief benaderen moet voorbij zijn”, gaat Dijk verder. “Wanneer komt het moment dat burgemeester Schuiling wel ingrijpt en Vindicat beboet, vergunningen ontneemt of het clubgebouw sluit? Al voor de coronapandemie waren er vele incidenten met normoverschrijdend gedrag bij Vindicat. Dat schaadt het beeld van studenten in het algemeen. Nu schaadt het ook het beeld van al die jongeren en studenten die zich in Groningen wel aan de coronamaatregelen houden.”