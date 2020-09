Sommige besmette Groningers moeten recente contacten nu zelf opbellen

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De GGD Groningen kan door de grote drukte het contactonderzoek van patiënten met corona niet meer geheel zelf afronden. Dat meldt de GGD maandagochtend.

Er wordt daarom overlegd met de besmette persoon wie de contacten gaat inlichten. Als het om mensen gaat in de risicogroep doet de GGD dat altijd. In andere gevallen kan de besmette persoon zelf zijn contacten informeren.

De maatregel moet ervoor zorgen dat het personeel van de gezondheidsdienst ontlast wordt. De maatregel wordt in min of meerdere mate ook doorgevoerd in andere delen van het land.