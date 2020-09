‘Snellere verbinding naar Randstad is slecht voor Groningen’

nieuws

Foto: Hardt Hyperloop

Met een snelle verbinding tussen Groningen en de Randstad worden slimme Groningers verleid om voor een hoger salaris in de Randstad te gaan werken. Dat tekent Carlo van de Weijer van de Technische Universiteit Eindhoven vrijdag op in zijn column in het Financieel Dagblad.

Volgens Van de Weijer is deze ontwikkeling slecht voor de concurrentiepositie van Groningse bedrijven er wordt ‘pervers woon-werkverkeer’ gefaciliteerd. Dat geldt ook voor een project als de Lelylijn of een potentiële hyperloop.

Van de Weijer stelt verder dat de ontwikkeling van een hyperloop slechts goed is voor de opleiding van goede ingenieurs. Een daadwerkelijke hyperloopverbinding tussen steden gaat er volgens de ‘Directeur Smart Mobility’ aan de TU Eindhoven nooit komen. Naast de technische moeilijkheid lost een hyperloop tussen steden een probleem op dat er niet is.