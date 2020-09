Slachtoffer steekpartij in Lewenborg is 19-jarige man uit Stad

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het overleden slachtoffer van de steekpartij, die in de nacht van donderdag op vrijdag plaatsvond bij het schoolplein van basisschool de Vaargeul in Lewenborg, is een negentienjarige man uit de stad Groningen. Dat maakte de politie vrijdagochtend bekend.

“Gezien de eerste bevinden uit het onderzoek gaat de politie uit van een geweldsincident met fatale afloop”, zo schrijft de politie. “De man had een steekwond.”

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht in de zaak. De basisschool is tot nader order gesloten. Het buurtonderzoek wordt vrijdagmiddag voortgezet. De familie van de overleden persoon is opgevangen door de politie.

De politie zoekt getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze zaak. Zij kunnen bellen via 0900-8844. Anoniem kan er informatie gedeeld worden via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.