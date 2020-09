‘Seksuele voorlichting in Nederland is te eenzijdig’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Volgens RUG-promovendus Jelle Wiering worden religie en seksualiteit in Nederland vaak gezien als onderwerpen die niet goed samengaan. In het proefschrift, waar hij op 8 september op promoveert, probeert Wiering dit te weerleggen.

Wiering stelt dat de vele problematiseringen van religieuze benaderingen van seksualiteit vergelijkbare problemen op het gebied van seksualiteit in irreligieuze contexten verhullen. “Er gebeuren heel mooie en belangrijke dingen in de Nederlandse seksuele voorlichting, maar het blijft belangrijk om stil te staan bij de aannames die gecommuniceerd worden in die lessen.

Ook vindt Wiering dat vooral meisjes verantwoordelijk gemaakt worden voor het nadenken over seksualiteit, het ontwikkelen van grenzen qua seksueel gedrag en het duidelijk communiceren hiervan. “Jongens worden gestimuleerd vooral een passieve rol aan te nemen, te luisteren, en goed te kunnen observeren wat de gecommuniceerde protocollen precies zijn.” Volgens Wiering heeft het ongewenste gevolg dat het voor veel mannen lastig blijft om mee te praten over seksualiteit en dat het voor hen eenvoudiger wordt om de verantwoordelijkheid voor hun seksuele gedrag te ontduiken.