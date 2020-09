Scooterrijder gewond bij verkeersongeluk Folkingedwarsstraat

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagmiddag in de Folkingedwarsstraat in de Groningse binnenstad is een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 12.00 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Het lijkt erop dat de scooterrijder door de straat reed en dat de auto uit een uitrit kwam. De bestuurder van de personenauto wilde de straat indraaien maar heeft bij die manoeuvre hoogstwaarschijnlijk de scooterrijder over het hoofd gezien waardoor een aanrijding het gevolg was.” De scooter botste daarbij tegen de zijkant van de auto. Aan beide voertuigen ontstond flink wat schade.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “De verpleegkundigen hebben de scooterrijder, die door de botsing ten val was gekomen, gecontroleerd.” Volgens Patrick Wind van 112groningen.nl is het slachtoffer daarna met onbekende verwondingen in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.