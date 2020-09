Schuiling: tevreden over omgang met corona, maar hou nog even vol!

Burgemeester Koen Schuiling is content met de wijze waarop de Groningers omgaan met het coronavirus. Groningen blijft laag qua besmettingscijfers.

Dat is te danken aan het feit dat onder meer supermarkten en bouwmarkten goed hun werk doen met het schoonmaken van hun spullen. Toch gedragen de mensen zich steeds losser. Bovendien nemen de risico’s toe met de komst van de herfst.

Schuiling roept iedereen op, de anderhalve meter afstand te houden en de karretjes in de supermarkt schoon te maken. Hij heeft nog een speciale oproep voor studenten en jongeren: “Besef dat jij wellicht geen klachten krijgt, maar je kunt wel je vader of je oma ziek maken. Hou je dus in met feesten en dergelijke.”

De burgemeester zegt al bezig te zijn met de feestdagen: Sint Maarten, Sinterklaas en Oud & Nieuw. Hij hoopt daarover nog deze maand met nieuwe richtlijnen te komen.