Schuiling: ‘Studentenverenigingen sluiten zorgt mogelijk voor meer risico op besmettingen’

nieuws

Burgemeester Koen Schuiling is niet voornemens om sociëteiten van studentenverenigingen in de Stad te sluiten. Volgens Schuiling levert zo’n sluiting mogelijk meer besmettingen op, omdat er dan samenkomsten zijn waar minder of geen regels gehandhaafd worden, zo stelde Schuiling donderdagochtend op NPO Radio 1.

“Er zijn behoorlijk wat huisfeestjes, daarvan komen ook behoorlijk wat klachten uit de buurt”, zo stelt Schuiling. “Daarom gaan we de komende periode de buurten in waar veel studenten wonen en aanbellen met de vraag: ‘Waar zijn jullie nou eigenlijk mee bezig?’”

Schuiling is niet te spreken over de houding van de media, die zich vooral lijken te focussen op de studentenverenigingen: “Daardoor verdwijnen de jongeren als algemene groep uit het zicht. Want het probleem vindt bijvoorbeeld ook zijn oorzaak in sportkantines, waar de derde helft zo langzamerhand langer duurt dan de wedstrijd. Daar moet ik ook op gaan acteren.”

Morgen zal Schuiling in gesprek gaan met verschillende studentenverenigingen: “We hebben al veel maatregelen goed af kunnen stemmen met hen en andere jongerenorganisaties.”