Schuiling over steekpartij in Lewenborg: ‘Tragisch dat iemand zo jong het leven laat’

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Burgemeester Koen Schuiling spreekt vrijdagmiddag zijn deelneming en medeleven uit naar de familie en vrienden van het slachtoffer van de dodelijke steekpartij van afgelopen nacht in Lewenborg.

‘Wij zijn vandaag opgeschrikt door een tragisch incident, waarbij een 19-jarige inwoner uit onze gemeente op veel te jonge leeftijd het leven heeft gelaten”, aldus Schuiling. “Geheel begrijpelijk heeft dit ernstige incident voor geschokte reacties gezorgd in Lewenborg en specifiek in de directe omgeving van de basisschool waar het slachtoffer gevonden is. Vanuit de gemeente is er contact met de leiding van de school, die vandaag gesloten is gebleven.”

De burgemeester benadrukt de oproep van de politie aan getuigen om zich te melden: “Dit kan er hopelijk toe bijdragen dat er snel duidelijkheid komt over de toedracht van dit incident.”