School aan Westerse Drift in Haren ontruimd wegens gaslekkage

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Sint Nicolaasschool aan de Westerse Drift in Haren is maandagochtend uit voorzorg ontruimd wegens een gaslekkage in de directe omgeving.

De melding van een mogelijke gaslekkage kwam rond 08.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit van de Harense brandweer ter plaatse werd gestuurd. “Er komt gas vrij uit meerdere rioolputten”, laat een woordvoerder van de brandweer weten. “Vanwege deze uitstroom van gas wordt in ieder geval een nabijgelegen school ontruimd. Om de werkzaamheden tussen de verschillende hulpdiensten goed te kunnen coördineren hebben we opgeschaald naar GRIP1.” Behalve de brandweer is ook de politie en energiebedrijf Enexis ter plaatse.

Incidentfotografen melden dat de ruim 300 leerlingen van de school door personeel zijn opgevangen. Zij hebben de scholieren begeleid naar de Heilige Nicolaaskerk waar de kinderen opgehaald kunnen worden door hun ouders. De brandweer is samen met Enexis op onderzoek naar de oorzaak van de gaslekkage. De Westerse Drift is vanaf de kruising Margrietlaan tot het kruispunt met de Zernikelaan afgesloten. Daarnaast is de Ruitersteeg dicht tussen de kruising Lutsborgsweg en Het Harde.

Later meer.