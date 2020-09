‘Schijnwerpers’ opstelterrein De Vork verstoren natuur in Hunzedal

nieuws

Foto: machinist Martin - instagram.com/tnoz84_mcn_martin/

De verlichting die sinds afgelopen voorjaar brandt op en rondom opstelterrein De Vork verstoort de natuur in het Hunzedal. Dat zegt directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap.

Aan de realisatie van het nieuwe opstelterrein is de afgelopen jaren hard gewerkt. Sinds mei worden de treinen van Arriva en van de NS geparkeerd, getankt en schoongemaakt op het gloednieuwe terrein tussen Stad en Haren. Omdat er ook in de avond- en nachtelijke uren gewerkt wordt is er verlichting aangebracht. “Het is een nieuwe bron van lichthinder aan de stadsrand”, zegt Glastra. “De duisternis in het Hunzedal wordt er flink door verstoord. Terwijl de techniek beschikbaar is om zo’n terrein veel subtieler te verlichten.”

Glastra is niet de enige die klaagt. Eerder deden omwonenden dat al. Raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks kreeg lucht van deze frustratie. “Ik heb na gesprekken met omwonenden al een keer ambtelijk navraag hier naar gedaan. Daar werd mij gezegd dat spoorbeheerder ProRail er aandacht voor heeft. Het lijkt me wel fijn als we horen hoe deze lichtvervuiling verder tegengegaan wordt.”

