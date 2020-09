Sancties tegen horeca worden strenger

nieuws

Horecazaken die de regels rond de nieuwe coronaregels overtreden, kunnen vanaf komend weekend twee weken gesloten worden. Dat is een week langer dan nu nog geldt. Dat meldt Koen Schuiling woensdag, als voorzitter van de Veiligheidsregio.

Schuiling betreurt het dat afgelopen weekend opnieuw twee horecazaken gesloten moesten worden omdat zij zich niet aan de regels hielden. Het gaat om discotheek Sunny Beach en dancecafé Copas, beide aan de Peperstraat. Ook supermarkten en bouwmarkten kunnen op slot gaan als ze de nieuwe regels overtreden.

Schuiling zegt dat de termijn van sluiting met een week verlengd is omdat de handhaving van de regels een steeds groter beslag legt op het ambtelijk apparaat. Daardoor is er ook geen tijd meer om buiten de eerder genoemde culturele instellingen aan méér podia een uitzonderingspositie te verlenen, qua aantallen bezoekers. Die uitzondering is er wel voor onder meer De Oosterpoort, de Stadsschouwburg, MartiniPlaza, Forum Groningen, Vera, Simplon en Grand Theater.