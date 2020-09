nieuws

Foto: Ria Voorhorst

Als je je naam met enige regelmaat op spandoeken en protestborden tegenkomt, dan moet dit Groningse bord een verademing zijn voor de premier van Nederland.



‘M. Rutte is een Laiverd’. luidt de tekst op een woonboot aan het Winschoterdiep. Een stukje huisvlijt met een boodschap.

Het bord roept wel vragen op. Wordt hier een nieuwe verkiezingsleus voorgesteld of is er sprake van echte liefde? En zou de premier het woord ‘laiverd’ kunnen plaatsen? Of is bord bedoeld voor een naamgenoot?