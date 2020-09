Rutte: ‘Gevoel van noodzaak moet terug bij inachtneming coronaregels’

nieuws

Foto: Arenda Oomen - rijksoverheid.nl

Nederlanders gaan te laks om met de coronaregels. Dat was de strekking van minister-president Mark Rutte tijdens de persconferentie die hij en minister Hugo De Jonge vrijdagavond gaven. De premier benadrukte daarom dat een aantal regionale maatregelen nu nodig zijn om het coronavirus in te dammen. De maatregelen gelden nu voor gemeenten in de Randstad, maar binnenkort zullen daar waarschijnlijk ook andere bij komen.

De premier verwacht dat, met de huidige opmars van het virus, er over drie weken zo’n 10.000 besmettingen per dag bij gaan komen als er niet iets drastisch veranderd. Als dat zo is, vreest Rutte dat de zorg opnieuw overbelast raakt. “Dat kunnen we deze mensen niet aandoen”, aldus Rutte. Ook de gevolgen voor de horeca en andere bedrijven worden dan zwaar.

Specifieke aandacht ging tijdens de persconferentie uit naar jongeren en werkenden: “Meer tien procent van de clusters van het coronavirus is terug te voeren naar werksituaties. We zeggen dus ook niet voor niets: Werk zoveel mogelijk thuis.” Hoewel de premier complimenten geeft aan jongeren- en studentenorganisaties, was er wel een dringend advies: “Als je jong bent en misschien ook nog in een studentenhuis woont, is het moeilijk om afstand te houden. Voor hen is dit echt een rottijd. (..) Maar misschien moet er de komende tijd nog een tandje bij en ik weet dat jullie dat snappen.”

De Jonge: “Regio’s meet hoogste besmettingensrisico moeten extra maatregelen nemen.”

Ook minister Hugo de Jonge waarschuwt jonge mensen. Hij sprak ze aan op hun verantwoordelijkheid: “Ook jongeren kunnen flink ziek worden. En ook al worden ze niet zo ziek, als ze op vrijdagavond net iets te gezellig bij elkaar staan in de kroeg, staan ze zaterdag in de supermarkt en geven ze het zondag door aan oma.” Volgens De Jonge is er nu enigszins sprake van een tweede golf.

Aanvullende maatregelen gelden vanaf zondagavond voor de gemeenten Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden (Den Haag), Utrecht, Kennemerland (Haarlem) en Hollands Midden (Leiden). Hier wordt het maximale aantal mensen dat binnen of buiten bijeen mag komen verlaagd van honderd tot vijftig. Uitzonderingen zijn er voor demonstraties, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten. Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.

De Jonge waarschuwt dat de maatregelen, als dat nodig is, ook in andere regio’s kunnen gaan gelden.

Laat jonge kinderen met snotneus niet testen

Voor heel Nederland geldt nu dat kinderen onder de 13 jaar zich niet meer hoeven laten testen. “Kinderen met een snotneus kunnen weer naar school”, aldus De Jonge. Daarmee moeten de testcentra worden ontlast.