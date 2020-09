Rutte: “Dringend advies om per direct mondkapjes te dragen in publieke ruimte”

nieuws

Foto: still uit livestream tweedekamer.nl

Het kabinet doet woensdag een dringend advies om per direct mondkapjes te gaan dragen in publieke binnenruimtes. Premier Mark Rutte (VVD) heeft dat woensdag gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Woensdagochtend werd al duidelijk dat er in de Kamer een meerderheid was voor een mondkapjesplicht in het hele land. De premier omarmt nu dit plan. Dit betekent dat per direct er een dringend advies geldt om een niet-medisch mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes als winkels en supermarkten. Details van de maatregel worden aanstaande vrijdag bekendgemaakt.

Het dragen van een mondkapje is niet verplicht maar is een dringend advies. Rutte heeft aangegeven dat het wellicht nog wel verplicht gaat worden, bijvoorbeeld als de regel opgenomen gaat worden in de coronawetging waar op dit moment aan gewerkt wordt. Voor de agglomeraties Amsterdam, Den Haag en Rotterdam bestond al zo’n dringend advies. De Tweede Kamer vond dat echter te onduidelijk waardoor het nu een landelijke richtlijn wordt.