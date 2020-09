Rutte: “Acht regio’s gaan deze week niveau zorgelijk bereiken”

nieuws

Premier Mark Rutte (VVD) heeft dinsdagavond tijdens een debat in de Tweede Kamer gezegd dat hij verwacht dat het aantal regio’s waar het niveau ‘zorgelijk’ geldt, deze week wordt uitgebreid met 8. Hoogstwaarschijnlijk hoort de veiligheidsregio Groningen daar ook bij.

Op dit moment hebben zes regio’s dit predicaat. Deze regio’s bevinden zich voornamelijk in het westen van het land. Afgelopen zondag werden in deze gebieden strengere regels van kracht. Zo moet de horeca er eerder sluiten en is de maximale groepsgrootte teruggebracht van 100 naar 50. Omdat het aantal coronagevallen explosief toe neemt verwacht Rutte dat het aantal regio’s, waar het niveau ‘zorgelijk’ geldt’, met 8 toe neemt. De premier liet tijdens het debat niet weten om welke regio’s het gaat.

Op basis van de data van het RIVM zou het gaan om de veiligheidsregio’s Flevoland, Groningen, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Zaanstreek-Waterland, Gooi- en Vechtstreek, Brabant-Noord, en Brabant-Zuidoost. Al deze regio’s zitten ver boven de signaalwaarde.

Rutte gaf tijdens het debat verder aan dat de strengere maatregelen die sinds afgelopen weekend gelden niet genoeg zullen zijn om een tweede golf tegen te houden. Rutte liet echter niets weten of er nieuwe maatregelen op komst zijn. Wel vertelde hij dat er weer op gezette tijden persconferenties plaats zullen vinden.