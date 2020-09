Rustige kerst voor Johan van Zwedenlaan ondanks bietencampagne

nieuws

De bietencampagne van Cosun Beet Company in Hoogkerk start volgende week dinsdag 22 september en duurt tot eind januari. Toch wordt het een rustige kerst aan de Johan van Zwedenlaan.



In 2006 hebben Cosun Beet Company en de Vereniging Wijkraad Hoogkerk afspraken gemaakt over de zogenaamde ‘noord-zuidroute’ langs de Johan van Zwedenlaan. Bietenwagens zijn toegestaan op maandag t/m vrijdag tussen 7.00 uur en 23.00 uur, zaterdag tussen 12.00 uur en 19.00 uur en niet op de zondagen.

Op verzoek van bewoners aan de Johan van Zwedenlaan gaat Cosun Beet Company dit jaar een proef houden met aangepaste data. Afgesproken is ‘zondagen’ aan te passen naar ‘zon- en feestdagen’. In de praktijk betekent dit dat er met eerste en tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag de bietenwagens de alternatieve route zullen volgen langs het Hoendiep.