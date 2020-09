ROOD: “Woldring moet beter voor huurders zorgen in plaats van valsspelen”

nieuws

De Woldring-locatie zou in plaats van vals te spelen bij de Groninger Architectuurprijs beter voor haar huurders kunnen zorgen. Dat is de reactie van ROOD, de jongerenafdeling van de SP, op het nieuws dat er duizenden nepstemmen binnen zijn gehaald.

Zaterdagochtend meldde OOG Tv al dat de Groninger Architectuurprijs een correctie heeft toegepast voor het aantal stemmen voor de online verkiezing voor het beste nieuwe gebouw van Groningen. In een eerste tussenstand had de Woldring Locatie 6.500 online stemmen ontvangen, waarvan er uiteindelijk 5.000 nep bleken te zijn.

“Woldring verdient geen prijs”

“Het is absurd dat Woldring B.V. op deze manier vals probeert te spelen om positief in het nieuws te komen”, zegt ROOD-woordvoerder Thomas Senff. “Woldring BV verdient geen prijs. De verhuurder van het gebouw heeft onrechtmatige verhuurkosten gerekend, voerde forse huurverhogingen door in crisistijd en heeft nog veel achterstallig onderhoud te plegen.”

Commerciële belang

ROOD is echter niet verbaasd dat Woldring B.V. met valsspelen positief in het nieuws probeert te komen. “Treurig dat er op deze manier is valsgespeeld, maar het is te snappen als je rekening houdt met het grote commerciële belang dat men bij het gebouw heeft. Helaas maakt Woldring B.V. zich meer zorgen om zijn imago dan om zijn huurders en de betaalbaarheid van de huren.” ROOD zegt actie te blijven voeren voor een betere situatie en komt binnenkort met een zwartboek.

