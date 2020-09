RIVM: ‘Twee nieuwe coronabesmettingen in Groningen’

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal besmettingen met het coronavirus, onder inwoners van de gemeente Groningen, is sinds maandagmiddag met twee toegenomen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. De twee besmettingen zijn de enige in de provincie in de laatste vierentwintig uur.

Volgens het RIVM zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens geregistreerd door COVID-19. Tot nu toe zijn zeshonderd positieve tests afgenomen in de provincie Groningen sinds de uitbraak van het virus, waarvan 306 in de gemeente Groningen.

In de afgelopen week zijn in heel Nederland 3.597 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 9 meldingen meer dan het aantal meldingen van vorige week. 57 patiënten zijn in een ziekenhuis opgenomen (geweest), 27 minder dan vorige week. Deze week zijn 24 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 8 minder dan in de week er voor.

In de afgelopen week lieten meer dan 163.000 mensen zich testen op het virus, ruim 23.000 mensen meer dan de week daarvoor. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week afgenomen van 2,5% in de voorgaande week naar 2,2%, deze week. Het reproductiegetal ligt rond de 1.