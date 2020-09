RIVM telt 37 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de gemeente Groningen zijn sinds vrijdag 37 personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit datasets van het RIVM.

Met de 36 nieuwe besmettingen staat het totaal aantal personen in de gemeente dat nu positief getest is op 971. Vrijdag lag dit aantal op 934. Dit betekent een toename van 4,0 procent. Van de inwoners in de gemeente hoefde het afgelopen etmaal niemand opgenomen te worden in het ziekenhuis. In de rest van de provincie werden nog eens 14 personen positief getest. In de gemeenten Oldambt en Stadskanaal gaat het om 3 gevallen, in Appingedam en Westerwolde om 2 en in het Westerkwartier, Midden-Groningen en Veendam om 1. In de gemeente Oldambt werd een sterfgeval geregistreerd. Het aantal coronadoden in onze provincie komt daarmee op 20.

In vergelijking met de cijfers van vorige week zaterdag blijkt de gemeente Groningen nog altijd de grootste brandhaard te zijn. In een week tijd nam het aantal besmettingen met 370 toe van 600 naar 970. In de gemeente Het Hogeland gaat het om een toename van 23, Stadskanaal 21, Midden-Groningen 18, Westerkwartier 16, Veendam en Westerwolde 12, Oldambt 9, Appingedam 6, Loppersum 4 en Pekela 1.

Landelijk werden er het afgelopen etmaal 2.718 personen positief getest. Dertig patiënten moesten opgenomen worden in de ziekenhuizen, 38 kwamen er te overlijden.