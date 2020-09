RIVM: “63 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen, 84 in provincie”

nieuws

In de gemeente Groningen zijn sinds dinsdag 63 mensen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit open data van het RIVM.

Met de 63 nieuwe besmettingsgevallen staat het aantal positief geteste personen in de gemeente nu op 1.186. Dinsdag stond dit aantal nog op 1.123. Eén persoon werd afgelopen etmaal opgenomen in het ziekenhuis. In de overige gemeenten in de provincies werden 21 besmettingen geregistreerd. Daarmee komt het totale aantal op 84. In de gemeente Het Hogeland gaat het om 5 nieuwe gevallen, in Oldambt en Veendam om 4, in Midden-Groningen om 3, in Pekela om 2 en in Westerkwartier, Loppersum en Stadskanaal om 1. In de overige gemeenten werden geen nieuwe gevallen ontdekt.

In vergelijking met de cijfers van vorige week woensdag blijkt de gemeente Groningen ook in deze cijfers de grootste coronabrandhaard in de provincie te zijn. In de afgelopen week nam het aantal besmettingen toe met 360 van 826 naar 1.186. In de gemeente Westerkwartier gaat het om een stijging van 28 gevallen, Oldambt en Stadskanaal 16, Het Hogeland en Midden-Groningen 14, Westerwolde 12, Veendam 10, Loppersum 7, Appingedam 5, Pekela 3 en Delfzijl 2.

Landelijk werden er het afgelopen etmaal 3.302 bevestigde coronabesmettingen gemeld. Er werden dertien sterfgevallen gemeld. Acht patiënten werden opgenomen in het ziekenhuis waarmee het aantal patiënten in het ziekenhuis nu op 701 komt waarvan er 150 op de Intensive Care verblijven.