RIVM: 38 nieuwe coronabesmettingen in gemeente, situatie boven signaalwaarde

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de gemeente Groningen zijn sinds zaterdag 38 personen positief getest op het coronavirus. De situatie in de provincie bevindt zich boven de signaalwaarde.

De signaalwaarde is één van de onderdelen op het Coronadashboard van de Rijksoverheid. Sinds zondag bevindt deze zich op 9,2. Dit betekent dat er het afgelopen etmaal 9,2 personen op de 100.000 inwoners positief getest werden. Wanneer de waarde hoger is dan 7,0 is de situatie alarmerend. In de provincie Groningen werden in totaal 54 personen positief getest. In de gemeente Groningen gaat het dus om 38 gevallen waarbij het aantal opliep van 600 naar 638. De overige positieve gevallen werden gevonden in de gemeenten Het Hogeland 4, Stadskanaal 3, Westerkwartier 3, Appingedam 2, Midden-Groningen 2 en Oldambt 1.

In vergelijking met de cijfers van vorige week zondag blijkt de gemeente Groningen eveneens de grootste coronabrandhaard in de provincie is. Het aantal besmettingen steeg van 427 naar 638, +211. In de gemeente Het Hogeland kwamen er 20 positieve gevallen bij, in Midden-Groningen 16, Stadskanaal 12, Westerkwartier 8, Oldambt 7, Appingedam 5, Westerwolde 4, Veendam 3, Delfzijl 2 en Loppersum 1. Alleen in de gemeente Pekela werden de afgelopen week geen nieuwe besmettingen gevonden.

Landelijk werden er het afgelopen etmaal 1.849 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Twintig mensen moesten opgenomen worden in het ziekenhuis, vier personen kwamen te overlijden.