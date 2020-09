RIVM: ’29 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen’

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal coronabesmettingen in de gemeente Groningen is sinds woensdag met 29 gestegen. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM donderdag publiceerde. In de rest van de provincie werden zeven nieuwe COVID-19 infecties gevonden.

De GGD Groningen stelde sinds halverwege maart 536 besmettingen vast in de gemeente. In de provincie als geheel werden 920 infecties vastgesteld.

Naast de gemeente Groningen werden ook besmettingen vastgesteld in Stadskanaal (1), Westerwolde (1), Midden-Groningen (2), Het Hogeland (2) en Westerkwartier (1).