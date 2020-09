Rijksuniversiteit: “Draag mondkapjes in onze gebouwen”

De Rijksuniversiteit Groningen, RuG, roept studenten en medewerkers op om in de gebouwen een mondkapje te gaan dragen. De oproep sluit aan bij het besluit van het kabinet om in publieke binnenruimtes een kapje te gaan dragen.

Het dringende advies om een mondkapje te dragen in publiek-toegankelijke ruimten geldt per direct. De RuG geeft op haar Twitter-account aan dat het kapje gedragen moet worden op drukke plekken en bij het verplaatsen in en door de gebouwen. Daarnaast heeft de universiteit besloten dat thuiswerken weer de norm wordt. Dit betekent dat de zesduizend medewerkers tot in ieder geval de kerstperiode zoveel mogelijk thuis werken.

De RuG laat voorts weten dat de gebouwen gewoon open blijven en dat onderwijsactiviteiten zoveel mogelijk doorgaan. Meer informatie is te vinden op deze website.

#Coronavirus update:

– UG buildings will remain open and education will go on

– working/studying from home is the norm

– check our flowchart before coming to UG

– we strongly advise to wear a mask when moving inside our buildings and at busy locations.

👉 https://t.co/8aVdJ3aDyV pic.twitter.com/BtipiM6ewB

— University Groningen (@univgroningen) September 30, 2020