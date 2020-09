‘Reorganisatie in 2015 is nu de redding voor personeel MartiniPlaza’

nieuws

Foto: GoogleMaps

MartiniPlaza is één van de weinige grote evenementenlocaties waar tot nu toe geen ontslagen staan te gebeuren als gevolg van de coronacrisis. Een club van ongeveer 25 eigen personeelsleden houdt het evenementencomplex draaiende.

Waar MartiniPlaza, evenals WTC Expo in Leeuwarden, geen ontslagen verwachten, staan volgens Nieuwsuur bij bijvoorbeeld Ahoy al 100 van de 270 banen op de tocht. Ook bij de RAI worden ongeveer één derde van de banen geschrapt.

Het ontbreken van ontslagen is volgens Willem de Kok, algemeen directeur van MartiniPlaza, een gevolg van de reorganisatie van het bedrijf in 2015. Toen werd het eigen personeelsbestand verkleind naar een klein kernteam van ongeveer 25 medewerkers, alle overige werkzaamheden werden uitbesteed aan flexwerkers en uitzendkrachten van externe partijen. De Kok: “Deze reorganisatie is nu onze redding. Onze vaste kosten zijn laag. We hebben veel geschoven met het personeel. Zo staat een theaterprogrammeur nu ook achter de bar, één van onze koks heeft zich om laten scholen en zit nu achter de receptie. In de zomer hebben mensen met geheel andere functies aan en in ons gebouw onderhoud gepleegd.”

Dat betekent niet dat er geen banenverlies optreed door de afgelasting bij evementen bij MartiniPlaza. De Kok: “ We hadden normaal gezien 150 flexwerkers aan het werk. Niet alleen horecapersoneel en schoonmakers, maar ook floormanagers en gastvrouwen. Allemaal vaste gezichten die nu noodgedwongen niet meer aan het werk kunnen. Bij ons zelf zijn dan wel geen ontslagen, maar de coronacrisis hakt er bij deze groep mensen hard in en dat is echt heel spijtig.”