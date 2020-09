Regionaal coördinatiecentrum patiëntenspreiding opnieuw opgestart voor ‘tweede golf’

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Vanaf donderdag zijn zowel het landelijke als het regionale coördinatiecentrum voor patiëntenspreiding weer geactiveerd. Daarmee kunnen patiënten, die vanwege een coronabesmetting opgenomen moeten worden in een ziekenhuis, goed verspreid worden binnen de regio. Ook patiënten uit andere regio’s kunnen weer overgebracht worden naar Noord-Nederlandse ziekenhuizen.

“Het is een eerste stap naar spreiding van patiënten tussen de regio’s, nu het aantal ziekenhuisopnames toeneemt”, zo schrijft het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland. “Gezamenlijk zullen we wederom zo goed mogelijk de capaciteit in de regio blijven borgen zodat ook de reguliere (niet-covid) zorg doorgang kan hebben.”

Volgens het Dagblad van het Noorden worden binnen zeer korte tijd weer patiënten uit andere regio’s naar Noord-Nederlandse ziekenhuizen gebracht. Donderdagochtend zijn de ziekenhuizen hierover geïnformeerd.

Per donderdag liggen er 22 COVID-19 patiënten in Noord-Nederlandse ziekenhuizen, waarvan vier op Intensive Care-afdelingen.