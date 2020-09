Regenwater Ten Boer rechtstreeks de sloot in

nieuws

Foto; Google Maps - Streetview

Om wateroverlast bij regen tegen te gaan, gaat de gemeente de straatkolken in bepaalde straten in Ten Boer van het riool scheiden.



Het gaat om de Reigerstraat, Zwaanhof, Kievitstraat, Meeuwstraat, Roerdompstraat en Eendenhof. De gemeente koppelt in deze straten de straatkolken los van de riolering. Hierna voeren nieuwe leidingen het regenwater rechtstreeks naar de sloten in de omgeving. Aan de riolering verandert niets.

De werkzaamheden starten op maandag 14 september en duren ongeveer vier weken. Bij slecht weer mogelijk wat langer. Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan deels afgesloten voor verkeer. Auto’s moeten soms tijdelijk elders geparkeerd worden. Dit wordt met borden aangeven.