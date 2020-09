“Regenachtige dag aanstonds, vrijdag droger en warmer”

nieuws

Foto: Robbert Kuiper

Met name donderdagochtend gaat regenachtig verlopen in de stad Groningen, vrijdag zal vriendelijker verlopen met af en toe een zonnetje. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag is het bewolkt en gaat het in de loop van de ochtend regenen”, vertelt Kamphuis. “Ook donderdagmiddag regent het, maar zijn er ook droge perioden. In de ochtend is het met 13 graden kil te noemen. In de middag stijgt het kwik naar 17 of 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5, en draait gedurende de dag van het zuiden naar het zuidwesten. In de nacht naar vrijdag komt de minimumtemperatuur op 14 graden te liggen. De buien zullen in de nacht geleidelijk verdwijnen.”

“Vrijdag is het op een enkel buitje na droog. Zon en wolken zullen elkaar afwisselen. Bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4, wordt het dan 20 graden.”