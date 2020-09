Rechtszaak tegen verdachte dubbele bioscoopmoord begonnen

nieuws

De rechtszaak tegen de 34-jarige Ergun S. uit Rotterdam die er van verdacht wordt een schoonmakers echtpaar uit Slochteren om het leven gebracht te hebben is dinsdagmorgen begonnen.

De dubbele moord werd vorig jaar oktober gepleegd in de Pathé bioscoop aan het Zuiderdiep. De schoonmakers waren willekeurige slachtoffers. De verdachte had een psychose en daardoor waandenkbeelden.

S was in Groningen op zoek naar zijn ex en hun dochter. Hij verklaarde eerder dat hij dacht dat het echtpaar elitetroepen die zijn ex en dochter hadden vermoord.

S werd de volgende dag bij een benzinestation aangehouden en werd daarbij in zijn been geschoten.

De zaak voor de Groninger rechtbank is via een livestream te volgen.