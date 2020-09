Rechtszaak bioscoopmoorden via livestream te volgen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De rechtszaak tegen de 34-jarige man die er van verdacht wordt een schoonmakers echtpaar uit Slochteren om het leven gebracht te hebben is dinsdag te volgen via een livestream.

Dat is besloten omdat er veel aandacht voor de zaak is, maar er is weinig plek voor belangstellenden vanwege de coronamaatregelen. De verdachte komt niet in beeld. Zij stem wordt vervormd.

De dubbele moord werd vorig jaar oktober gepleegd in de Pathé bioscoop aan het Zuiderdiep. De schoonmakers waren willekeurige slachtoffers. De verdachte had vermoedelijk waandenkbeelden.

Livestream rechtszaak