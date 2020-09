Rechtbank trekt twee dagen uit voor ontvoeringszaak Paddepoel

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger rechtbank trekt in november twee dagen uit voor de ontvoeringszaak die in januari in de Groningse wijk Paddepoel speelde. Bij die ontvoering werd een 24-jarige man vastgehouden in een woning aan de Kometenstraat. Dat meldt RTV Noord dinsdagavond.

Het slachtoffer, een internationale student, werd op 21 januari ontvoerd. Na drie dagen wist de politie hem te bevrijden. Een arrestatieteam viel daarbij de woning binnen. Daarbij werden zes personen aangehouden. Van hen staan er in november drie voor de rechter. Dinsdag vond er een voorbereidende zitting plaats waarbij de verdachten hun eigen rol bagatelliseerden.

De ontvoering zou maandenlang zijn voorbereid. Tijdens de ontvoering eisten ze van de vader van het slachtoffer 250.000 dollar in Bitcoins. De politie mocht niet worden ingeschakeld. Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachten van gijzeling, afpersing en diefstal van bijna duizend euro aan gepind geld. De zaak wordt behandeld op 16 en 17 november.