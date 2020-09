Praesis Vindicat woedend op dertig leden die zich niet aan coronaregels hielden

nieuws

Foto: Andor Heij

De dertig leden van studentenvereniging Vindicat, die maandag een een borrel hielden op het dakterras van de sociëteit, zijn door het bestuur van de vereniging voor tien dagen geweerd uit het het gebouw. Dat laat praesis Wessel Giezen dinsdagochtend weten.

“We hadden een diner in het gebouw, waarbij we ons allemaal aan alle maatregelen hebben gehouden. Een kleine groep van rond de leden is ons aan de aandacht ontsnapt. Het heeft niet langer dan vijftien minuten geduurd. Toen we erachter kwamen, hebben we de leden direct naar huis gestuurd.”

De leden die zich niet aan de maatregelen hebben gehouden, zijn tien dagen niet welkom op de sociëteit. Over aanvullende sancties en maatregelen, naar aanleiding van het incident, kan de rector nog niets zeggen.