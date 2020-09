Raadhuisplein in zomerse sferen met uitgestelde Beachweek

nieuws

Ieder jaar vindt eind mei en begin juni de Beachweek Haren plaats. Dit jaar kon dat niet door het coronavirus, maar van uitstel is geen afstel gekomen. Dit jaar maakt de Beachweek onderdeel uit van de Nationale Sportweek.

Tijdens de week wordt voor het oude Harener gemeentehuis een flinke bult zand gestort, waar Bas Veldman met zijn collega-sportcoaches in Haren diverse sportactiviteiten organiseert. Hij blikte zaterdagochtend vooruit in Haren Doet op OOG Radio.

“In juni was er nog heel veel onduidelijk of we het wel of niet konden organiseren en wat we konden organiseren op het veld, toen hebben we vrij snel besloten het te verplaatsen. De Nationale Sportweek vonden we dan wel een mooie aanleiding om het naartoe te verplaatsen”, aldus Veldman.

Het veld ligt erbij als vanouds, maar is wel iets kleiner dan normaal. “Dat heeft te maken met de markt. We zitten twee keer op vrijdag en de markt in Haren is iets ruimer opgezet om ook aan de coronarichtlijnen te kunnen voldoen.”

Een flink deel van de scholen en verenigingen in het dorp komt gedurende de week langs op het plein. “Overdag hebben we veel scholen, daarnaast zijn er altijd veel verenigingen. In het weekend van 19 en 20 september hebben we veel losse activiteiten waar kinderen zich voor op kunnen geven, maar ook volwassenen want ook voor hen hebben we een aantal activiteiten op het veld. Eigenlijk iedereen kan zich daarvoor opgeven, waarvoor geldt vol is vol. We hebben een maximumaantal deelnemers per groep die we per uur kunnen laten sporten”, zegt Veldman.

Luister het hier het interview met sportcoach Bas Veldman terug:

Your browser doesn't support the audio element. Download the file here

Na afloop van de week moet het zand natuurlijk weer van het plein worden verwijderd. Het krijgt daarna een mooie bestemming. Veldman: “Het zand, zo is de Beachweek ook ontstaan, wordt gebruikt voor het onderhoud van de natuurgrasvelden. Die werden elke zomer ingestrooid zodat het kan inklinken. De toenmalig medewerker van de gemeente dacht ‘goh, ik graaf dat zand elk jaar aan maar ik kan dat net zo goed op het Raadhuisplein leggen zodat jullie activiteiten kunnen organiseren’, zo is de Beachweek eigenlijk ontstaan. Ik heb begrepen dat het ook dit jaar weer naar het onderhoud van de velden gaat, dus dat wordt dit jaar ook weer gewoon hergebruikt.”