Er komen tijdelijke bushaltes bij de Helperzoom ter hoogte van Händellaan, want Qbuzz wil niet meer door de Beethovenstraat rijden.



Qbuzz wil niet meer door de Beethovenstraat rijden omdat de verkeersveiligheid in het geding is. Vooral tijdens de schoolspits is de doorstroming in de Savornin Lohmanlaan en Beethovenlaan niet goed. Er is veel schoolverkeer, de Beethovenlaan is smal en vrachtwagens beperken soms de doorgang. De bushaltes Schubertlaan en Sweelincklaan komen daarom te vervallen.

De nieuwe haltes aan de Helperzoom zullen hier vanaf aanstaande dinsdag ongeveer een half jaar staan.

”Om de loopafstand van en naar een bushalte te verkleinen leggen we aan de Helperzoom twee tijdelijke bushaltes aan ter hoogte van de Händellaan. In tussentijd onderzoeken we hoe we de verkeerssituatie in de Beethovenlaan kunnen verbeteren en veiliger kunnen maken voor het verkeer. Ook gaan we onderzoeken of de bus via andere routes door Helpman kan rijden”, schrijft der gemeente.