Qbuzz krijgt tien extra waterstofbussen

Foto: Matti Blume - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72927490

Vervoersbedrijf Qbuzz krijgt in de concessie Groningen-Drenthe de beschikking over tien extra waterstofbussen. Eerder waren er al twintig nieuwe waterstofbussen besteld. Dat meldt de website ovnieuwsuitgroningen.nl dinsdagavond.

In december vorig jaar startte er een nieuwe concessie. Duidelijk was toen al dat er twintig waterstofbussen zouden gaan rijden. Deze bussen kunnen tanken in Delfzijl en straks ook bij een nieuw waterstoftankstation aan de Peizerweg in Groningen. Daar komen nu tien extra bussen bij die Emmen als standplaats krijgen. In Emmen komt langs langs de A37 een waterstoffabriek waar ook getankt kan gaan worden. De bestelling van de bussen is gedaan door het OV-bureau Groningen-Drenthe dat hiervoor cofinanciering krijg van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Unie.

De eerste waterstofbussen zullen aan het einde van dit jaar in Groningen arriveren. Dat is later dan aanvankelijk de bedoeling was. Oorzaak van de vertraging was het vooralsnog ontbreken van de tankstations.