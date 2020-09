PVV Groningen eist stilleggen bouw zonne- en windparken in provincie

nieuws

Foto: Steppinstars via Pixabay.org

In navolging van veel andere regionale en lokale politieke partijen en actiegroepen eist nu ook de Partij voor de Vrijheid dat de aanleg van nieuwe zonne- en windparken in de provincie Groningen stilgelegd wordt. Dat laat de fractie maandagmiddag weten.

Volgens fractievoorzitter Ton van Kesteren is de aanleg van dergelijke energieopwekkers in strijd met Europese Richtlijnen. Eind juni deed het Europese Hof uitspraak in een arrest tegen de aanleg van windmolens in het Belgische Aalter en Nevele. Het hof concludeerde daarin dat windmolens moeten worden getoetst aan veel strengere normen voor de effecten op de gezondheid.

Voor de Groningse PVV-fractie biedt deze uitspraak een kans om de bouw van nieuwe windmolens een halt toe te roepen, op eenzelfde manier als het bekende ‘stikstofarrest’ van de Raad van State. In Drenthe zijn actiegroepen nu al bezig om de uitspraak te gebruiken tegen de aanleg van windmolens.