PvdA wil oplossing voor fietsdrukte in Lodewijkstraat

Foto: Google Maps- Streetview

De gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid wil dat het college van B&W zorgt voor een korte- en een langetermijnoplossing voor bewoners van de Lodewijkstraat als het gaat om de hoeveelheid en de snelheid van fietsers op het woonerf. Daarover heeft de fractie donderdag schriftelijke vragen gesteld.

Afgelopen zomer kwamen een aantal bewoners van de Lodewijkstraat in het nieuws, omdat ze eigenhandig een -tijdelijke- zebra hadden aangebracht. Gemeentelijke handhavers maakten daar toen een einde aan. Volgens de bewoners en de PvdA past de hoeveelheid fietsers en hun snelheid past niet bij de inrichting van de openbare ruimte.

Als kortetermijnoplossing hoopt de fractie dat er drempels, een zebra of waarschuwingsborden komen voor fietsers in de straat. Op de lange termijn hoopt de PvdA dat de straat niet langer de primaire fietsroute is tussen de zuidzijde van de stad en het Hoofdstation. Een fietspad aan de andere kan van het spoor moet daar een oplossing voor zijn.